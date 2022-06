Everton Cebolinha está perto de ser anunciado pelo Flamengo - Divulgação / Benfica

Everton Cebolinha está perto de ser anunciado pelo FlamengoDivulgação / Benfica

Publicado 17/06/2022 10:40

O Flamengo deu mais um passo para finalizar a contratação de Everton Cebolinha. Na noite de quinta-feira, em São Paulo, o vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor, Bruno Spindel, reuniram-se com Rui Pedro Braz, dirigente do Benfica, e resolveram mais alguns detalhes para o acordo. A informação é do site 'Ge'.

Neste sexta (17), uma nova reunião acontecerá, desta vez com a presença do empresário do atacante, Márcio Cruz. Já há um acordo para a compra de Everton Cebolinha por 13,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 72 milhões), com pagamento pelos próximos três anos, além de bonificações que podem fazer com que o negócio alcance 16 milhões de euros (R$ 85 milhões).



A expectativa é de que tudo seja resolvido nos próximos dias para o anúncio, mas o Flamengo ainda terá de esperar para ter Everton Cebolinha, que pediu tempo para curtir as férias. Como ele só poderá estrear a partir de 18 de julho, quando abre a janela de transferências, a apresentação só deve acontecer no fim do mês de junho.



A chegada de Everton Cebolinha pode não ser a única para o ataque, já que o Flamengo corre o risco de perder Bruno Henrique pelo restante da temporada. Entretanto, inicialmente, pelo planejamento rubro-negro, além do atacante, hás a busca por um volante.