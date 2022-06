Everton Cebolinha - Foto: Divulgação/Benfica

Publicado 18/06/2022 12:07

Rio - O atacante Everton Cebolinha, novo reforço do Flamengo, desembarcou no Rio de Janeiro no começo da tarde deste sábado (18). Acompanhado do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e do diretor executivo, Bruno Spindel, o jogador foi recebido por diversos torcedores e jornalistas. Agora, Cebolinha irá direto para o CT Ninho do Urubu, assinar contrato válido por quatro anos e meio com o clube.

"Espero ser muito feliz com a camisa do Flamengo. Sempre foi um sonho vestir essa camisa, espero ser muito feliz e que a gente possa conquistar muitos títulos. Quero ser muito feliz e corresponder esse carinho dentro de campo", disse o atacante.

Everton também foi questionado se ainda havia chance de ser convocado para a Copa do Mundo.

"Se eu disser que não, estaria mentindo", garantiu o camisa 19 do Flamengo.

A equipe de comunicação do Flamengo já tem o anúncio do atacante pronto, e só aguarda a assinatura oficial do vínculo para poder divulgar conteúdos relacionados ao atleta nas redes sociais do clube.