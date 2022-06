Everton Cebolinha está perto de ser anunciado pelo Flamengo - Divulgação / Benfica

Publicado 17/06/2022 13:59

Os últimos detalhes foram resolvidos nesta sexta-feira (17) e o Flamengo entrou em acordo com o Benfica para contratar Everton Cebolinha. O atacante de 26 anos realizará exames médicos ainda nesta sexta-feira antes de assinar o contrato, que será válido por cinco anos, até o fim de junho de 2027.



O Flamengo pagará 13,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 72 milhões), divididos em parcelas pelos próximos três anos. Com bonificações por metas alcançadas, o valor da negociação pode alcançar até 16 milhões de euros (R$ 85 milhões).



Na última quinta-feira, o vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor, Bruno Spindel, reuniram-se com Rui Pedro Braz, dirigente do Benfica, e praticamente resolveram tudo, faltando alguns detalhes que foram tratados no dia seguinte entre as duas partes e o estafe do jogador.



De férias no Ceará, Everton Cebolinha ainda não tem data de apresentação anunciada. Ele só poderá estrear a partir de 18 de julho, quando abre a janela de transferências, e deve começar a treinar no fim do mês de junho.

Everton Cebolinha está no Benfica desde 2020, quando foi vendido pelo Grêmio, clube onde estreou pelos profissionais. Na base, o atacante também passou pelo Fortaleza.