Arrascaeta voltou ao time e o Flamengo melhorou - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 17/06/2022 15:51

A vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, pelo Brasileirão, deu ao Flamengo momentos de tranquilidade para iniciar uma sequência de jogos decisivos. Sem muito tempo para treinar com o novo comandante, Dorival Júnior, o Rubro-Negro definirá em menos de um mês, seu futuro na Libertadores e na Copa do Brasil, além de ter que buscara recuperação na caça ao líder Palmeiras no Brasileirão.

Os dois primeiros desafios serão contra o Atlético-MG, que tem grande jogadores, mas vive má fase com o técnico Turco Mohamed sob risco de demissão. O primeiro compromisso será domingo pelo Brasileirão, no Mineirão. Na quarta, também no estádio, será o duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.



"Conhecemos bem a equipe do Atlético-MG, todos sabemos o nível que se encontra, talvez o momento não seja próximo, mas semelhante ao que vivíamos. Equipes desse nível são altamente cobradas e sentem enormes dificuldades quando as coisas não dão certo. O que se passa lá não é diferente do que se passa aqui. Em jogos assim, é natural que precisamos ter alguns cuidados. Continuarmos buscando essa recuperação e de repente, encontrar um caminho rapidamente, porque é uma competição que não deixa você ficar lamentando ou comemorando algum resultado. Na sequência já teremos um problema a enfrentar de oscilação", analisou Dorival.



Na sequência, o Flamengo terá jogos contra o América-MG e o Santos, pelo Brasileirão, entre entre os dois duelos com o Tolima, da Colômbia, pelas oitavas de final da Libertadores. E ainda enfrentará o Corinthians antes de pegar o Atlético-MG novamente, pela volta da Copa do Brasil.



Todos esses 8 jogos num período de 25 dias, com o Rubro-Negro tendo pouco tempo para treinar e muita responsabilidade para se manter na briga pelos três títulos.