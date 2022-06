Treinador Dorival Júnior em sua primeira atividade no Flamengo, no Ninho do Urubu - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Treinador Dorival Júnior em sua primeira atividade no Flamengo, no Ninho do UrubuFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/06/2022 10:19 | Atualizado 18/06/2022 10:33

Rio - O Flamengo terá um importante desfalque para o duelo com o Atlético-MG. Neste sábado (18), o clube informou, através de suas redes sociais, que o volante Thiago Maia se apresentou com febre e dores no corpo, e, com isto, não será relacionado para o confronto deste domingo.

Thiago Maia volta a ser titular no Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

O Rubro-Negro, inclusive, também informou que o jogador realizou o teste de Covid-19, e que o resultado foi negativo.

Além de Thiago Maia, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com outros quatro jogadores. Bruno Henrique e David Luiz, que se machucaram no confronto com o Cuiabá, Fabrício Bruno, que ainda se recupera de lesão, e Maurício Isla, que já acertou sua saída para a Universidad Católica, do Chile, e não joga mais pelo Clube da Gávea.

Flamengo e Atlético-MG se enfrentarão no próximo domingo (19), às 16h (horário de Brasília), no Mineirão. O confronto será válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.