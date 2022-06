Gabigol e Zico se abraçam - Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol e Zico se abraçamAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 18/06/2022 12:34

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico deu um "empurrão" para que Gabigol voltasse a marcar pelo Flamengo. Em entrevista ao "Charla Podcast", o Galinho revelou que deu uma bronca no camisa 9 antes do jogo contra o Cuiabá, na última quarta-feira, pelo fato de ele estar há algum tempo sem marcar. Na partida contra o Dourado, o atacante foi o autor do segundo gol na vitória por 2 a 0.

"Fui lá e dei um esporro nele. Fui lá fazer o 'Fala, Vegeta!' (Programa da TV Fla), no dia do jogo. Falei para ele: Cara, tu veio aqui no meu canal, passou a mão (na perna do Zico), levou tudo que é gol. Eu mandei você levar título, você levou títulos, eu não ganhei mais nada no Kashima (risos)”, disse Zico.



“Agora está há muito tempo sem fazer gol. Ele disse: 'não, só dois jogos'. Eu disse: 'é muito, passa a mão aí de novo pra fazer gol'. Pergunta se ele não fez gol (risos), um foi anulado e o outro valeu (contra o Cuiabá)”, completou.