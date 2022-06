O técnico Dorival Júnior durante partida entre Internacional e Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro Série A, realizado na cidade de Porto Alegre, RS, neste sábado, 11. - MIGUEL NORONHA/FUTURA PRESS

O técnico Dorival Júnior durante partida entre Internacional e Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro Série A, realizado na cidade de Porto Alegre, RS, neste sábado, 11.MIGUEL NORONHA/FUTURA PRESS

Publicado 18/06/2022 15:53

Rio - O Flamengo divulgou, no começo da tarde deste sábado (18), a lista de jogadores relacionados para o confronto com o Atlético-MG, no próximo domingo (19), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior terá algumas baixas. Bruno Henrique e David Luiz se lesionaram na vitória sobre o Cuiabá, e estão realizando tratamento. Thiago Maia apresentou febre e dor no corpo, e também foi cortado. Outra novidade é a ausência de Maurício Isla, que já acertou sua ida para a Universidad Católica, do Chile, e não atua mais pelo Rubro-Negro. Além deles, Dorival também não poderá contar com Fabrício Bruno e Matheus França, que estão se recuperando de lesão.

Com isto, o Flamengo levará os seguintes jogadores para o confronto:

Goleiros: Diego Alves, Hugo Souza e Matheus Cunha.

Zagueiros: Rodrigo Caio, Pablo, Gustavo Henrique e Léo Pereira.

Laterais: Matheuzinho, Rodinei, Filipe Luís e Ayrton Lucas.

Volantes: Willian Arão, João Gomes e Andreas Pereira.

Meias: De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego Ribas e Lázaro

Atacantes: Gabigol, Pedro, Marinho, Vitinho e Victor Hugo.