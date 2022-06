Torcida do Flamengo no Maracanã - Foto: Marcelo Cortes/CRF

19/06/2022

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), fez uma importante alteração no confronto entre Flamengo e América-MG, marcado para o próximo sábado (15). O duelo, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, inicialmente estava marcado para às 20h30 (horário de Brasília). Agora, a partida será disputada mais cedo, às 19h, no Maracanã.

Segundo informações do jornalista Guilherme Silva, a alteração foi um pedido do Grupo Globo, que é detentor dos direitos de transmissão da competição. Vale lembrar que o duelo será transmitido, com exclusividade, no pay-per-view do Premiere FC.

No entanto, o Flamengo terá duas importantes partidas antes do confronto com o Coelho. Neste domingo (19), o Rubro-Negro enfrenta o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (22), o Galo será novamente o adversário do Clube da Gávea. As equipes se enfrentarão às 21h30, novamente no Mineirão, mas, dessa vez, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.