Diego Alves segue como titular do Flamengo e terá a difícil missão de parar Hulk Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/06/2022 08:07 | Atualizado 19/06/2022 09:48

Após conquistar sua primeira vitória sob o comando de Dorival Júnior (2 a 0 contra o Cuiabá), o Mengão inicia hoje uma sequência de dois jogos contra o Atlético-MG, primeiro no Brasileirão, depois na Copa do Brasil. Às 16h, no Mineirão, uma das grandes rivalidades do futebol brasileiro ganha mais um capítulo, com os dois times vivendo momentos diferentes, mas nem tanto.



O Rubro-Negro, há pouco tempo vivia uma situação bem parecida com a do Galo, que não vence há quatro jogos, e tem o seu técnico "Turco" Mohamed com a corda no pescoço, assim como Paulo Sousa estava.



Com a mudança de comando, o Fla ganhou novo fôlego e tenta embalar de vez. Contudo, para o jogo de logo mais, Dorival terá alguns problemas.



Sem Bruno Henrique, com grave lesão no joelho, a tendência é que Vitinho assuma a titularidade. O camisa 11 entrou contra o Cuiabá após BH deixar o campo, mas não foi bem.



Poupado na quarta-feira, Rodrigo Caio volta a zaga rubro-negra. Já Thiago Maia é baixa de última hora. Ontem, o Fla informou que o volante se apresentou com febre e dor no corpo. Apesar do teste de Covid-19 ter dado negativo, o atleta não foi relacionado.



Prováveis escalações:



ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair e Nacho; Vargas (Ademir), Keno e Hulk. Técnico: "Turco" Mohamed



FLAMENGO

Diego Alves, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Andreas Pereira, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Vitinho e Gabigol. Técnico: Dorival Júnior



