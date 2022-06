Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 18/06/2022 17:30 | Atualizado 18/06/2022 17:34

Léo Pereira voltou a treinar com o elenco e pode reforçar o Flamengo contra o Botafogo Marcelo Cortês/C.R. Flamengo Rio - O zagueiro Léo Pereira pode deixar o Flamengo em breve. De acordo com o site "GE", o Rubro-Negro recebeu uma proposta do León, do México, que deseja contar com o defensor através de empréstimo de um ano.

Caso fechem com Léo Pereira, os mexicanos passarão a arcar integralmente com o salário do zagueiro. Após o término do contrato de empréstimo, o León teria a opção de comprar os direitos do jogador por US$ 5 milhões.

Enquanto o Flamengo analisa a oferta, Léo está relacionado normalmente para a partida contra o Atlético-MG, neste domingo, no Mineirão.