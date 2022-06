Bruno Spindel e Marcos Braz - Gilvan de Souza / Flamengo

Andreas Pereira tem contrato com o Flamengo até junho deste ano Gilvan de Souza/Flamengo Rio - Prestes a deixar o Flamengo e retornar ao Manchester United, clube que é dono de seus direitos, o meia Andreas Pereira despertou interesse no mercado europeu. Segundo a imprensa turca, o Besiktas manifestou interesse na contratação do jogador.

Para negociar Andreas, o Manchester United não abre mão de receber pelo menos 8 milhões de euros, o que corresponde a R$ 43,28 milhões na cotação atual. O Flamengo, clube atual, já descartou comprar o camisa 18 em definitivo.

Nos últimos jogos, Andreas Pereira teve um bom desempenho com a camisa do Flamengo. Foram dois gols e duas assistências nos últimos seis jogos com a camisa rubro-negra.