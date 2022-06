Cavalo da Polícia Militar derruba torcedor do Flamengo - Reprodução

Publicado 19/06/2022 15:56

Rio - Pouco antes do duelo entre Flamengo e Atlético-MG, neste domingo (19), uma cena chamou atenção dos presentes nos arredores do Mineirão. Um casal de torcedores do Flamengo se envolveu em uma confusão com a Polícia Militar. Os rubro-negros, aparentemente perdidos, estavam misturados com torcedores do Atlético-MG, e tiveram que ser retirados pela PM. No entanto, um cavalo acabou os derrubando. Confira:

O vídeo acabou gerando revolta de muitos torcedores nas redes sociais. Através de sua conta no Twitter, o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, disse que o clube irá recolher videos e provas de abusos de autoridades, e que irá fazer uma denúncia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O clube local está sendo provinciano. Vamos coletar as denúncias e oferecer uma representação ao STJD. O STJD tem sido justo em impedir abusos do mandante. Espero que não hajam baixarias no vestiário ou pressão na arbitragem. https://t.co/kGX1arv0i3 — Rodrigo Dunshee (@roddunshee) June 19, 2022

Ainda antes do confronto, muitos torcedores do Flamengo reclamaram do tratamento que receberam dos Policiais Militares. Os rubro-negros, inclusive, só foram liberados para entrar no Mineirão restando menos de 50 minutos para o início da partida. Em imagens compartilhada por torcedores, é possível ver um grande número de rubro-negros aguardando a autorização para entrar no estádio. Confira: