Rio - A passagem de Paulo Sousa pelo Flamengo foi encerrada no último dia 9, porém, ainda falta a resolução de um assunto entre as partes: a multa rescisória. De acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, ainda existe um impasse entre o português e a diretoria rubro-negra sobre a questão.

A negociação é sobre a forma de pagamento da rescisão contratual. Com isso, Paulo Sousa e sua comissão técnico ainda estão no Brasil para definir essa questão. De acordo com o jornalista, o Flamengo afirmou que seguirá o que foi acordado, mas os representantes da comissão técnica teriam discordado.

Em pouco mais de cinco meses no comando do Flamengo, Paulo Sousa comandou a equipe em 31 partidas. Foram 19 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, com 68,8 % de aproveitamento.