Camisa do Flamengo com homenagem ao atacante Bruno Henrique - Divulgação

Publicado 19/06/2022 14:10

Rio - O Flamengo anunciou, na tarde deste domingo (19), que fará uma homenagem ao atacante Bruno Henrique no confronto com o Atlético-MG. Todos os jogadores do elenco rubro-negro utilizarão uma camisa especial, que contém os dizeres "#ForçaBH27".

O Mengão entrará em campo logo mais com uma mensagem de apoio ao nosso craque @Brunohenrique no Manto Sagrado! #ForçaBH27 #VamosFlamengo #CAMxFLA pic.twitter.com/d2lhBME2dj — Flamengo (@Flamengo) June 19, 2022

Vale lembrar que o atacante se lesionou na vitória sobre o Cuiabá, na última quarta-feira (15), e, ao que tudo indica, deverá passar ao menos quatro meses longe dos gramados.

Em nota oficial, o departamento médico do Flamengo informou que a lesão do camisa 27 afetou os ligamentos de seu joelho direito. No entanto, o clube aguardará alguns dias para decidir se fará um tratamento de forma conservadora, ou se irá realizar uma cirurgia.

Flamengo e Atlético-MG se enfrentarão neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), no Mineirão. O confronto será válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.