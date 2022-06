Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/06/2022 19:55 | Atualizado 20/06/2022 09:33

Rio - Com Everton Cebolinha perto de ser oficializado, o Flamengo irá buscar a contratação de outros reforços para a atual temporada. De acordo com informações do portal "Coluna do Fla", o Rubro-Negro prioriza a contratação de mais quatro jogadores para o segundo semestre.

As posições seriam: um lateral-direito, dois volantes e um meia. Algumas dessas posições foram definidas porque o Flamengo perdeu ou poderá perder jogadores do elenco que executam essas funções, além, de outras serem vistas como carentes no grupo rubro-negro.

Para a lateral, o Rubro-Negro já desejava uma contratação, porém, ela se tornou ainda mais prioridade com a saída de Maurício Isla. O Flamengo conta com Matheuzinho e Rodinei para o setor. Porém, o segundo tem contrato até o fim do ano e pode não seguir em 2023.

Para o meio-campo, o Rubro-Negro está se despedindo de Andreas Pereira, que volta ao Manchester United. No entanto, Willian Arão e João Gomes poderiam se transferir. Com isso, dois volantes seriam considerados prioridade para o clube carioca.

O Flamengo ainda busca um meia. O reforço seria para ser substituto de Arrascaeta. Há tempos o clube carioca busca sem sucesso um jogador para a posição. O entendimento é de que o Rubro-Negro precisa de uma reposição, quando o uruguaio está com sua seleção.