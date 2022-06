Dorival Júnior - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/06/2022 18:54

Minas Gerais - O Flamengo voltou a ser derrotado pelo Brasileiro neste domingo. Contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, a equipe carioca foi facilmente batida pelo Alvinegro por 2 a 0. Ao fim da partida, o treinador Dorival Júnior admitiu o rendimento ruim do clube carioca no Mineirão.

"Às vezes as explicações não têm fundamento, a tendência é que tivesse crescimento, é natural que esperássemos um momento desse, que tivéssemos uma atuação superior ao que aconteceu. Caminhos nós temos, mas temos que trabalhar para que isso aconteça. Temos que chegar numa condição para que o time faça as movimentações necessárias. Tivemos muito pouco jogo entre linhas hoje, e deixamos o Atlético muito confortável. Pouco agredimos", disse.

O Flamengo vai enfrentar novamente o Atlético-MG na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. Dorival falou sobre as diferenças do próximo duelo e sobre a preparação para encarar a competição que tem perfil diferente.

"É uma mudança de chave realmente, agora será uma competição com jogo de 180 minutos. Temos que ter a postura que sempre apresentamos, a que o torcedor conhece. Eu sei que é um processo e que a equipe oscila... mas só com trabalho encontraremos outra condição. Vamos trabalhar para isso", finalizou.