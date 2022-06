Vitinho em treino pelo Flamengo nesta sexta-feira, no Ninho - Foto: Paula Reis/Flamengo

Vitinho em treino pelo Flamengo nesta sexta-feira, no NinhoFoto: Paula Reis/Flamengo

Publicado 19/06/2022 15:05 | Atualizado 19/06/2022 15:13

Rio - O Flamengo está escalado para enfrentar o Atlético-MG, neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem poder contar com Bruno Henrique e David Luiz, que se lesionaram no duelo com o Cuiabá, o técnico Dorival Júnior optou por colocar Vitinho e Pablo na equipe titular.

Com isto, o Flamengo irá a campo da seguinte maneira: Diego Alves, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e De Arrascaeta; Vitinho e Gabigol. No banco de reservas, estão a disposição: Hugo Souza, Matheus Cunha, Rodinei, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Filipe Luís, Willian Arão, Diego Ribas, Victor Hugo, Lázaro, Marinho e Pedro.