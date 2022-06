Treinador Dorival Júnior em sua primeira atividade no Flamengo, no Ninho do Urubu - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Treinador Dorival Júnior em sua primeira atividade no Flamengo, no Ninho do UrubuFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/06/2022 11:30

Rio - O treinador Dorival Junior, comentou sobre as oscilações do Flamengo na derrota fora de casa por 2 a 0 diante do Atlético-MG, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde sua chegada ao comando do clube rubro-negro foram três partidas, sendo duas derrotas e uma vitória. Por isso, o técnico acredita que ainda precisa de tempo para trabalhar a equipe a fim de melhores resultados na Série A.

"É difícil uma avaliação não estando no time. O que eu acredito é que temos que trabalhar ainda mais, não tem outro caminho. Desde a minha chegada aqui, é o terceiro jogo e fizemos apenas cinco treinos. Não que justifique, mas é natural que mudemos algumas coisas e, para que tudo isso fixe na cabeça de cada um, é difícil", disse antes de completar:

"Você precisa de repetições, com volume de treinamento. Isso não é muito favorável nesse período que estamos, já que dificilmente vamos conseguir encaixar o volume. Precisamos de tranquilidade. Acho que tivemos algumas coisas positivas hoje, mas precisamos encontrar um caminho e regularidade. Não podemos oscilar demais numa competição tão difícil e complicada como o Brasileirão", concluiu o treinador.

Nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, o Flamengo perdeu quatro e venceu apenas um. Com isso, o clube carioca tem 15 pontos na tabela e ocupa a 14ª colocação. No entanto, a pontuação do Rubro-Negro pode preocupar, pois o Goiás, que é primeiro do Z-4, possui 14 pontos, apenas um a menos.