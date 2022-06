Jorge Jesus - Fenerbahçe / Divulgação

Jorge JesusFenerbahçe / Divulgação

Publicado 20/06/2022 12:48

Willian Arão Gilvan de Souza/Flamengo

Rio - O Fenerbache ainda não desistiu do volante Willian Arão, do Flamengo. De acordo com o jornal turco "Takvim", o clube turco voltou a insistir na contratação do camisa 5 e tenta baixar o valor pedido pelo jogador, de cinco milhões de euros.