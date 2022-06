Bruno Henrique desfalcará o Flamengo até 2023 - Marcelo Cortes/Flamengo

Bruno Henrique desfalcará o Flamengo até 2023Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 20/06/2022 14:04 | Atualizado 20/06/2022 14:10

O pior se confirmou e o Flamengo perderá Bruno Henrique por até um ano. Após novo exame realizado nesta segunda-feira (20), foi constatada uma lesão multiligamentar no joelho direto e o atacante terá que passar por uma cirurgia. De acordo com o Rubro-Negro, o prazo de recuperação está estimado entre 10 e 12 meses.



Ou seja, além de perder o restante da temporada de 2022, Bruno Henrique também ficará fora do Flamengo pelo menos boa parte do primeiro semestre de 2023 (Carioca, início do Brasileirão e fase de grupos da Libertadores). A cirurgia será realizada nos próximos dias, sem data e local confirmados ainda.

Bruno Henrique machucou o joelho direito na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Cuiabá, na quarta-feira no Maracanã. Pela inflamação no local e por estar com dores o diagnóstico precisou aguardar mais alguns dias, mas já havia o temor de que a lesão fosse grave e precisasse de cirurgia, o que acabou se confirmando.



Sem Bruno Henrique, o Flamengo terá à disposição para fazer dupla com Gabigol: Vitinho, Marinho, Lázaro e Pedro, além de Everton Cebolinha, que só poderá estrear a partir de 18 de julho, quando reabre a janela de transferências.