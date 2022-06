Everton Cebolinha é o novo reforço do Flamengo - Divulgação

Everton Cebolinha é o novo reforço do FlamengoDivulgação

Publicado 20/06/2022 19:18 | Atualizado 20/06/2022 19:19

A contratação de Everton Cebolinha, oficializada pelo Flamengo nesta segunda, foi fruto de muito esforço. O vice-presidente de futebol Marcos Braz, por exemplo, na janela de transferências do fim de 2021, fez ligações diárias para o então atacante do Benfica, de Portugal, para saber do interesse dele em acertar com o Flamengo.



"No final do ano passado e no começo deste ano, voltamos a ter o interesse sobre ele. Tem uma passagem muito engraçada, em que eu botei um alarme no meu telefone, que todo dia 17h me lembrava para ligar para ele (Cebolinha). Passei 10 dias, uma semana ligando todo dia às 17h aqui do Brasil, perguntando se ele tinha interesse. Enfim, tinham outras questões que não poderiam ser finalizadas naquele momento. O Benfica estava em competições importantes. E ele profissional como é não poderia sair naquela data", afirmou Braz.



Everton Cebolinha chega ao Flamengo com contrato até dezembro de 2026. O atacante, contudo, só poderá estrear a partir do dia 18 de julho, data de abertura da janela de transferência. Ainda de férias após a temporada europeia, pelo Benfica (POR), o camisa 19 deve iniciar as atividades no Ninho do Urubu na última semana de junho.

Confira as declarações dos dirigentes do Flamengo sobre o reforço:



Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo:



"O interesse no Everton já era de longa data. Já nos interessamos por ele ainda no Grêmio. Quando soubemos que havia a possibilidade dele ser vendido, com calma averiguamos o que poderíamos fazer. Mas o Benfica veio de uma maneira muito forte, com números considerados que o Flamengo não conseguiria na época nem se mexer. Também tínhamos uma outra visão do plantel, que teríamos outras necessidades em outras posições. Mas começou dessa data.



No final do ano passado e no começo deste ano, voltamos a ter o interesse sobre ele. Tem uma passagem muito engraçada, em que eu botei um alarme no meu telefone, que todo dia 17h me lembrava para ligar para ele (Cebolinha). Passei 10 dias, uma semana ligando todo dia às 17h aqui do Brasil, perguntando se ele tinha interesse. Enfim, tinham outras questões que não poderiam ser finalizadas naquele momento. O Benfica estava em competições importantes.



E ele profissional como é não poderia sair naquela data. Todas as coisas tem seu tempo. O tempo das situações, que às vezes queremos acelerar alguma coisa. Mas na hora certa acontece. E foi o que aconteceu agora de maneira rápida. Estamos muito felizes com a contratação. De um jogador de seleção brasileira, que faz muitos gols e dá muitas assistências. Vai dar muito certo aqui."



Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo:



"O Everton é um jogador muito decisivo, como o Marcos (Braz) disse: de seleção brasileira. É um jogador que vai somar muito ao grupo, vai ajudar muito ao treinador, ao Flamengo. Vai conquistar títulos aqui e dar alegria para a Nação. Como o Marcos (Braz) disse: é um desejo antigo do Flamengo. É um atleta que temos uma convicção enorme e que estávamos atrás há muito tempo.



A negociação começou no início de janeiro e, óbvio, as negociações de um atleta desse nível, de seleção brasileira, em um clube grande europeu, como o Benfica, disputando a Champions, são complexas e que tomam tempo. Mas estamos muito felizes pelo sucesso que o Flamengo teve em contar com o Everton. Tenho certeza que ele vai dar muita alegria para a Nação e muitos títulos ao Flamengo."