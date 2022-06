Everton Cebolinha é jogador do Flamengo - Reprodução

Publicado 20/06/2022 16:09 | Atualizado 20/06/2022 16:10

Rio - Everton Cebolinha é oficialmente jogador do Flamengo. Na tarde desta segunda-feira, o clube anunciou a contratação do atacante junto ao Benfica. Ele assinou contrato com o Rubro-Negro pelos próximos quatro anos e meio.

Para trazer Cebolinha de volta ao Brasil, o Flamengo desembolsou cerca de 13,5 milhões de euros (pouco mais de 70 milhões de reais, pela cotação atual). Porém, há metas que podem alavancar o valor para 16 milhões de euros.

Cebolinha, que vestirá a camisa 19 no Flamengo, desembarcou no Rio na manhã do último sábado e seguiu para o Ninho do Urubu, onde assinou seu vínculo com o clube carioca. Ainda no aeroporto, deu suas primeiras palavras como jogador rubro-negro.

"Espero ser muito feliz com a camisa do Flamengo. Sempre foi um sonho vestir essa camisa, espero ser muito feliz e que a gente possa conquistar muitos títulos. Quero ser muito feliz e corresponder esse carinho dentro de campo", afirmou.

Apesar da expectativa da torcida rubro-negra, Cebolinha terá que esperar pelo menos mais um mês para estrear pelo Flamengo. O atacante só pode entrar em campo após o dia 18 de julho, dia em que a janela de transferências internacionais se abre. O jogador retornará a Fortaleza para mais alguns dias de folga antes de se apresentar de vez ao Flamengo.