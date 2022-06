Rodinei - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/06/2022 15:15 | Atualizado 20/06/2022 15:41

Rio - Ao que tudo indica, o Flamengo terá uma janela de transferências agitada neste meio de temporada, tanto quando envolvendo saída de jogadores e contratações. Com um começo de ano conturbado, o clube planeja iniciar a reformulação de seu elenco já nos próximos meses. Sabendo disso, o lateral-direito Rodinei, reserva com Dorival Júnior e bastante contestado pela torcida, pode estar trocando o Rubro-Negro pelo Grêmio. A informação é do portal "Torcedores.com".

Um dos motivos do interesse dos gaúchos no lateral de 30 anos é a falta de opção para a posição. Com a lesão de Edilson, o clube se viu obrigado a ir ao mercado para buscar um substituto. Com isso, Rodinei, que teve boas atuações quando defendeu o Internacional, em 2020, chamou a atenção da cúpula de futebol do Grêmio.

No entanto, a transferência pode não ser tão fácil para o clube gaúcho. Isto porque, o Flamengo liberou recentemente o chileno Maurício Isla para assinar com a Universidad Católica. Com isto, Rodinei e Matheuzinho são as únicas opções na lateral-direita do clube. Ou seja, o Rubro-Negro só deve liberar o jogador caso contrate um novo atleta para a posição.

Desde 2016 no Flamengo, Rodinei já viveu altos e baixos pelo clube. Mesmo sendo contestado pela torcida, o defensor esteve presente no ano mágico de 2019, onde ganhou a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. No entanto, foi emprestado para o Internacional em janeiro de 2020, ou seja, não participou das conquistas do clube neste ano.

Na atual temporada, o camisa 22 esteve em campo em 16 oportunidades, todas com o técnico português Paulo Sousa. Nas partidas em que atuou, Rodinei não marcou gols, mas deu uma assistência para o jovem Victor Hugo marcar seu primeiro gol como profissional, na vitória sobre o Altos-PI, no dia 11 de maio.