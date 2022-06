Everton Cebolinha é o novo reforço do Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 20/06/2022 18:20

Rio - Após ser anunciado oficialmente como jogador do Flamengo, Everton Cebolinha terá que esperar até 18 de julho, data em que abre a janela de transferências para jogadores vindos da Europa, para entrar em campo com a camisa rubro-negra. Até lá, o jogador garantiu que irá se dedicar para estar em boas condições físicas.

"Muito feliz, realizado e ansioso para jogar logo, sentir o carinho da torcida dentro do campo. Vou ter um tempo para me preparar. Infelizmente vou sofrer um pouco de ansiedade vendo meus companheiros, mas vou me preparar bem para dar conta do recado quando for solicitado", disse Cebolinha à FlaTV.

"Sei da minha responsabilidade de vestir uma camisa de um clube tão grandioso como o Flamengo. Vou me preparar bem para isso. Fico muito feliz com a recepção que eu tive, lotaram as minhas redes sociais. Espero retribuir da melhor maneira, com títulos. Desde o primeiro contato, em janeiro, já tinha dado o Ok para o Flamengo, mas ainda tínhamos a disputa da Liga dos Campeões. Agora se concretizou", completou.

O novo camisa 19 do Flamengo também falou sobre sua expectativa de estar na Copa do Mundo, no fim do ano.

"Com certeza (esperança), mas esse não foi o principal motivo. E voltei por causa do Flamengo. Sei que se fizer um bom trabalho serei lembrado", declarou.