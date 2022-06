Everton Cebolinha, novo atacante do Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 20/06/2022 19:40

Rio - O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (20), a contratação do atacante Everton Cebolinha. Com a lesão de Bruno Henrique, muitos torcedores comemoraram, ainda mais, a contratação do novo camisa 19. No entanto, Everton ainda não estará a disposição do técnico Dorival Júnior para os próximos compromissos do clube, já que a janela de transferências internacionais só se abre no dia 18 de julho.

Sendo assim, a tendência é que Everton Cebolinha possa fazer sua estreia apenas no confronto com o Juventude, no dia 20 de julho, às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã. A partida será válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A expectativa pela estreia não é apenas dos torcedores. Em entrevista à FlaTV, Everton Cebolinha disse que irá "morrer de ansiedade", até chegar a data de sua primeira partida pelo clube.

"Muito feliz, realizado e ansioso para jogar logo, sentir o carinho da torcida dentro do campo. Vou ter um tempo para me preparar. Infelizmente vou sofrer um pouco de ansiedade vendo meus companheiros, mas vou me preparar bem para dar conta do recado quando for solicitado", comentou o atacante de 26 anos.