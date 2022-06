Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Presidente do Flamengo, Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 21/06/2022 14:48 | Atualizado 21/06/2022 14:59

Rio - O Flamengo teria aceitado uma proposta do León, do México, pelo zagueiro Léo Pereira. O clube mexicano teria proposto um empréstimo de um ano, com opção de compra por 5 milhões de dólares, algo em torno de R$ 26 milhões. No entanto, o defensor teria declinado do convite. As informações são do jornalista Júlio Miguel Neto.

Léo Pereira, zagueiro do Flamengo Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

A decisão de Léo Pereira acabou pesando. O Flamengo teria se interessado na negociação por conta da falta de aproveitamento do zagueiro na atual temporada. O zagueiro teria seu salários custeados pelo clube da América do Norte, mas não houve acordo.

Transferido do Athlético-PR, Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020, com muita expectativa, mas nunca conseguiu conquistar os corações dos torcedores. Na atual temporada, o zagueiro atuou em 16 partidas e marcou dois gols.