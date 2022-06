Vidal - Divulgação

Publicado 21/06/2022 18:00

Rio - A contratação de Everton Cebolinha pelo Flamengo pode impactar negativamente na negociação envolvendo outro possível reforço do clube carioca. De acordo com o jornal "TyC Sport", da Argentina, o meia Arturo Vidal, de 35 anos, viu suas chances de defender o Boca Juniors na próxima temporada crescer.

De acordo com a publicação, o alto investimento do Rubro-Negro no ex-jogador do Benfica deixou claro que Vidal não é uma prioridade para o clube carioca. Isso teria mexido com o staff e com o próprio atleta. O acerto com o Flamengo pode deixar de ser visto como uma preferência do chileno.

Em fase final de distrato com a Inter de Milão, Arturo Vidal sempre colocou o Flamengo como seu provável destino. Apesar disso, as partes nunca admitiram oficialmente uma negociação. Recentemente, o jornal argentino "Olé" noticiou o interesse do Boca Juniors na contratação do chileno.

Considerado um dos grandes nomes do futebol sul-americano, Vidal tem uma carreira consolidada na Europa. Ele já defendeu clubes importantes como Juventus, Bayern, Barcelona e atualmente joga na Inter de Milão.