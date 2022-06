Maurício Isla - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Maurício IslaFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/06/2022 16:07

Rio - O Flamengo anunciou na tarde desta terça-feira a rescisão de Maurício Isla, que foi liberado para acertar com o Universidad Católica, do Chile. Em publicação, o clube rubro-negro agradeceu ao atleta pelos serviços prestados e desejou sucesso no futuro de sua carreira. O lateral-direito visitou o Centro de Treinamento Ninho do Urubu nesta tarde para se despedir dos companheiros e buscar seus pertences.

Confira a postagem na íntegra:

"O Clube de Regatas do Flamengo acertou nesta terça-feira (21) a rescisão de contrato com o atleta Maurício Isla, que está em processo de transferência para a Universidad Católica-CHI. Com o Manto Sagrado, Isla atuou em 83 partidas, fez 4 gols e deu 12 assistências. Chileno foi campeão do Brasileirão 2020, da Supercopa do Brasil 2021 e do Carioca de 2021. O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso no prosseguimento de sua carreira"