Jorge JesusFernebahçe / Divulgação

Publicado 21/06/2022 16:00

Rio - Motivado pelo novo treinador Jorge Jesus, o Fenerbahçe segue com o desejo de contratar o meia Willian Arão. De acordo com informações do jornal turco "Fanatik", o clube teria feito uma proposta oficial pelo jogador do Flamengo. O valor oferecido seria de 3 milhões de euros (cerca de 16 milhões de reais na cotação atual).

A publicação afirma que o Fenerbahçe aguarda uma resposta do Flamengo. Na última segunda-feira, outro jornal do país havia noticiado o interesse do clube de Jorge Jesus em Arão. O "Takvim" contou que o Rubro-Negro exigiu 5 milhões de euros (cerca de R$ 27,25 milhões) pelo volante.

Arão chegou ao Flamengo em 2016 e é o jogador mais antigo do atual elenco do clube carioca. Com uma passagem com altos e baixos, o jogador, de 29 anos, tem contrato até o final da próxima temporada.