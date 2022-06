Yuri Alberto (D) - Cléber Mendes

Publicado 22/06/2022 09:00

Rio - Após contratar Everton Cebolinha, o Flamengo pode ir em busca de mais reforços para o ataque. De acordo com informações do portal "Revista Colorada", o Rubro-Negro seria um dos interessados na contratação de Yuri Alberto, ex-jogador do Internacional.

Além do clube carioca, o Atlético-MG e o Corinthians também estão de olho no atleta. Aos 21 anos, o jogador foi um dos grandes destaques do Zenit, no título russo. Porém, uma nova normativa da FIFA dará aos jogadores que atuam na Rússia e Ucrânia a liberdade de se liberarem dos seus contratos e atuarem em outra equipe até metade de 2023.

Revelado pelo Santos, Yuri Alberto se destacou pelo Internacional. Ele foi vendido pelo clube gaúcho no fim do ano passado ao Zenit, da Rússia, por 25 milhões de euros em fevereiro de 2022 e pode voltar ao país com menos de seis meses longe apenas.

O jogador, de 21 anos, atua como centroavante, mas também pode ser um segundo atacante. O Flamengo busca mais um atacante, após a lesão de Bruno Henrique. Ele se lesionou no joelho e poderá ficar até um ano fora dos gramados.