22/06/2022

Rio - A pedido de Jorge Jesus, o Fenerbahçe, da Turquia, estaria próximo de fechar a contratação de Willian Arão, volante do Flamengo. De acordo com o jornalista Julio Miguel Neto, a negociação está bem encaminhada e as partes perto de um acordo.

Na última segunda-feira, o jornal turco "Takvim" contou que o Rubro-Negro teria exigido inicialmente 5 milhões de euros (cerca de R$ 27,25 milhões) pelo volante. Segundo a publicação "Fanatik", o clube de Jorge Jesus teria feito uma proposta oficial pelo jogador do Flamengo. O valor oferecido seria de 3 milhões de euros (cerca de 16 milhões de reais na cotação atual).



Arão chegou ao Flamengo em 2016 e é o jogador mais antigo do atual elenco do clube carioca. Com uma passagem com altos e baixos, o jogador, de 29 anos, tem contrato até o final da próxima temporada.