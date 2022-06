Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 22/06/2022 16:23 | Atualizado 22/06/2022 16:36

Rio - Visando reformular o seu elenco, o Flamengo deve ser um clube bem ativo no mercado da bola. O clube, inclusive, já trabalha antes mesmo da abertura da janela de transferências. Depois de contratar o atacante Everton Cebolinha, o Rubro-Negro sondou o meio-campista Enzo Fernández, do River Plate. No entanto, o argentino está perto de se transferir para o futebol europeu.

Enzo Fernández, meio-campista do River Plate Divulgação/River Plate

Segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o Benfica, de Portugal, chegou a um acordo com o clube argentino e está próximo de contratar o jogador. Ainda segundo o profissional, o clube português investirá 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 98 milhões, na cotação atual), para assinar com o jogador por cinco anos.

Aos 21 anos, Enzo Fernández é um dos destaques da equipe do River Plate. Na atual temporada, o meio-campista esteve em campo em 25 oportunidades, marcando 10 gols e dando seis assistências para seus companheiros.