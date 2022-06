Denílson alerta Flamengo no jogo contra Atlético-MG pela Copa do Brasil - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/06/2022 16:29 | Atualizado 22/06/2022 16:30

Rio - O jogo de ida entre Atlético-MG e Flamengo nesta quarta-feira (22), às 21h30, no Mineirão, pela Copa do Brasil, foi projetado por Denílson durante o programa "Jogo Aberto", da Band. Na ocasião, o comentarista indicou que o Rubro-negro precisa "ter muito cuidado" com a qualidade do clube mineiro. O confronto de volta está marcado para 13 de julho, às 21h30, no Maracanã.

"É uma equipe forte, mesclando experiência com juventude. Hulk tem três jogos sem marcar, mas é um cara que trabalha muito bem sem bola e ajuda muitos jogadores. Mesmo sem o Jair, acho que não vai diminuir a qualidade do meio de campo porque quem deve jogar é o Otávio com o Allan que, para mim, é um dos melhores na posição do futebol brasileiro. O Flamengo precisa ter muito cuidado. Se deixar espaço, o Galo pode fazer estrago", alertou Denílson no 'Jogo Aberto'.

Apesar da vitória do Atlético-MG sobre o Flamengo, no último domingo, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador Antonio Mohamed, o El Turco, segue pressionado no comando do clube mineiro. Enquanto isso, Dorival Júnior espera reencontrar o bom futebol do Rubro-negro no Mineirão.