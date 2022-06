Flamengo perde para Atlético-MG pela Copa do Brasil - Foto: Pedro Souza / Atletico

Publicado 22/06/2022 23:24

Minas Gerais - A exemplo do que aconteceu no último domingo pelo Brasileirão, o Flamengo voltou a ser derrotado pelo Atlético-MG, nesta quarta-feira. Em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Mineirão, o Rubro-Negro viu Hulk ter uma grande atuação e comandar a vitória do Galo por 2 a 1. Porém, o gol marcado por Lázaro no segundo tempo deu uma maior esperança de uma classificação no jogo de volta no Rio. Com o resultado, o clube carioca precisará vencer por dois gols de diferença para avançar para as quartas. Uma vitória rubro-negra por um gol de vantagem levará a decisão para pênaltis. O confronto do Maracanã será no dia 13 de julho.

Nos primeiros minutos de partida, Flamengo e Atlético-MG não tiveram tempo para equilibrar a partida, ou apontar qual equipe estava dominando o jogo. Logo aos seis minutos, o clube mineiro testou um longo lançamento com Mariano para Hulk. Na jogada, o habilidoso atacante viu a saída de Diego Alves, encobriu o goleiro com categoria e abriu o placar para os donos da casa.



Após o gol do Atlético, o Flamengo tentou não sentir o baque, mas ainda assim, foi inerte durante o primeiro tempo. Produziu mais jogadas, porém ameaçou apenas uma vez o gol de Everson. Na ocasião, aos 11 minutos, Andreas Pereira recebeu a bola dentro da área, matou no peito e finalizou de primeira. No entanto, o goleiro espalmou para o escanteio. Por sua vez, o clube mineiro ficou mais a vontade, arriscou mais lances com longos lançamentos na maioria dos contra-ataques, mas não ampliou o placar na primeira etapa.



No retorno ao segundo tempo, o Flamengo continuou inerte na partida. Apesar de ter o domínio, não soube construir jogadas eficientes para empatar a partida. Pelo contrário, viu o Atlético-MG fazer mais um gol após erro da defesa rubro-negra. Aos nove minutos, Matheuzinho recuperou a bola pela direita, mas errou o passe e entregou a posse para Nacho comandar o contra-ataque. Na ocasião, o meio-campista argentino acionou Hulk, e o experiente atacante cruzou na medida para Ademir cabecear dentro da área e ampliar o placar.



No decorrer da partida, o Flamengo perdeu a posse de bola e sofreu mais pressão do Atlético-MG. Aos 29 minutos, por pouco não levou o terceiro gol após finalização do volante Alan de fora da área. Na ocasião, Diego Alves foi mais esperto e espalmou para afastar o perigo. Por outro lado, aos 34 minutos, o Rubro-negro tentou mostrar poder de reação após diminuir o placar com Lázaro. Na jogada, Rodinei avançou pela direita, acionou com o cruzamento para dentro da área, e o atacante escorou de cabeça aos trancos e barrancos para o gol de Everson.

Para o confronto de volta, no dia 13 de julho, no Maracanã, além dos três gols de diferença para garantir vaga na próxima fase, o Rubro-negro precisará ter um bom desempenho para convencer na sequência desta temporada sob o comando de Dorival Júnior.