Presidente do Flamengo, Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 22/06/2022 17:00

Rio - A contratação de um lateral-direito é uma das prioridades do Flamengo. E segundo informações do portal "Torcedores.com", Gonzalo Montiel, do Sevilla, é realmente o nome em pauta. O Rubro-Negro já teria chegado a um acordo verbal com o argentino e agora tentará se acertar com o clube espanhol.

O contrato seria de empréstimo, com opção de compra. O argentino teria dado "ok" em relação aos salários, luvas e premiações após conversas vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel. Ele chegaria ao Flamengo no mês que vem.

No entanto, a negociação com o Sevilla ainda não teve um desfecho. Segundo o site, o Flamengo fez quatro propostas ao clube espanhol. Na última, teria sido incluída uma cláusula obrigatória de compra de 80% dos direitos econômicos do defensor. O termo foi fixado em 6 milhões de euros (R$ 32,3 milhões, pela cotação atual). Apesar disso, o Sevilla não estaria de acordo com alguns pontos do contrato para a liberação por empréstimo até dezembro de 2023. As partes ainda negociam a situação.

A contratação é vista como importante internamente, pois, no momento, o Fla tem somente Matheuzinho e Rodinei na posição. Maurício Isla acertou com a Universidad Católica, do Chile, e deixou o clube recentemente. O ex-jogador do Internacional tem contrato até o fim do ano e sua permanência não é certa.

Revelado pelo River Plate, Gonzalo Montiel, de 26 anos, fez parte do elenco campeão da Libertadores de 2018 e vice no ano seguinte para o Flamengo. Ele acertou com o Sevilla no meio do ano passado. Em 28 jogos na temporada europeia, o argentino fez um gol e deu duas assistências.