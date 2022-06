Paulo Vinícius Coelho - Reprodução

Publicado 23/06/2022 09:30

Rio - O comentarista Paulo Vinícius Coelho, do SporTV, não poupou críticas ao Flamengo após a derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (22), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Durante o programa 'Troca de Passes', o PVC resolveu 'imitar' as recentes decisões da diretoria do clube carioca e rasgou dinheiro.



"O Flamengo gastar 22 milhões de reais com rescisões de técnicos em 18 meses é fazer isso aqui", disse PVC, antes de procurar uma nota de R$ 20 e rasgar ao vivo durante o programa 'Troca de Passes'.



O ato de PVC gerou diversas reações nas redes sociais. Entre sustos, risadas e críticas, o comentarista do SporTV rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do início da madrugada desta quinta-feira (23) no Twitter.

Com a vitória por 2 a 1, o Atlético-MG leva a vantagem do empate para o jogo de volta, no dia 13 de julho, no Maracanã. Já o Flamengo, precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por dois gols de diferença para avançar para as quartas de final.