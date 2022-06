Sede do Flamengo, na Gávea - Divulgação

Sede do Flamengo, na GáveaDivulgação

Publicado 23/06/2022 12:33

Rio - O Flamengo não vem conseguido conquistar bons resultados na Série A e também começou a ver a má fase na Copa do Brasil. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1, nesta quarta-feira, em partida válida pela ida das oitavas de final. Já com uma derrota no domingo (19) para o próprio Galo na última rodada do Brasileirão, os conselheiros do clube decidiram protestar contra os atuais dirigentes.

O protesto está marcado na Gávea, sede do Flamengo, às 18h de segunda-feira, dia 27 de julho. Em imagem de divulgação da manifestação é destacada a frase: "Já chega disso". Além disso, a mensagem chama a torcida: "Convoco todos os torcedores, sócios e a torcida para, do lado de fora, cercar o clube".

O Flamengo viveu muitas críticas sob o comando do ex-treinador Paulo Sousa, que foi demitido no início do mês de junho. O português teve aproveitamento de 64%, em 31 jogos, e foi vice-campeão da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca.

A chegada do treinador Dorival Júnior gerou expectativa de melhora no desempenho do elenco, mas no comando do novo treinador, de quatro partidas jogadas, perdeu três (a estreia contra o Internacional e duas diante do Atlético-MG) e venceu apenas uma, em duelo com o Cuiabá.

Confira a publicação:

Grupo de conselheiros marcam protesto contra gestão de Rodolfo Landim, no Flamengo Foto: Divulgação