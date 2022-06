Arturo Vidal - Divulgação / Inter de Milão

Publicado 24/06/2022 09:30 | Atualizado 24/06/2022 09:33

Rio - Em busca de reforços para o segundo semestre, o Flamengo ainda tem possibilidades de fechar com o meia Arturo Vidal. Em contato com a "ESPN", o empresário do chileno, André Cury, afirmou que conversou novamente com dirigentes do Rubro-Negro e que o desfecho da negociação estaria "nas mãos" do clube carioca.

De acordo com a emissora, o staff de Vidal levou uma oferta ao Flamengo, que demorou a enviar uma resposta para os representantes. No momento, o Rubro-Negro ficou de se posicionar para saber se de fato irá oficializar uma oferta para contratar o veterano.

Recentemente, o jornal argentino "Olé" afirmou que o Boca Juniors tem interesse em Vidal. Apesar disso, o chileno já deixou claro em algumas oportunidades que deseja voltar a defender o futebol sul-americano jogando pelo Flamengo.

Vidal, de 35 anos, ainda tem vínculo com a Inter de Milão, da Itália, mas deverá rescindir em breve. Ele já passou por outros clubes importantes do futebol europeu como Juventus, Bayern e Barcelona.