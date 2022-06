Andreas Pereira - Alexandre Vidal/Flamengo

Andreas PereiraAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 23/06/2022 19:08

Rio - O Flamengo ainda não desistiu de contratar Andreas Pereira em definitivo. Segundo o portal "Goal", o Rubro-Negro voltou a negociar com o Manchester United, dono dos direitos do jogador, e deve apresentar uma proposta de 5 milhões de euros (R$ 27,5 milhões na cotação atual) por 50% do passe do meia.

Apesar de o Flamengo ter voltado a conversar com o United, a negociação para manter Andreas não é simples. Os ingleses querem pelo menos o dobro do que o Rubro-Negro pretende oferecer. Além disso, o fato de o clube carioca ter acordado a compra do meia e recuado causou um desgaste entre as partes.

Andreas Pereira está emprestado ao Flamengo até o próximo dia 30. O camisa 18 ficou marcado por conta da falha na final da Libertadores de 2021, contra o Palmeiras.