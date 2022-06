Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/06/2022 11:00

Rio - Apesar de Jorge Jesus ter dito que não pediu a contratação de nenhum jogador do Flamengo, a imprensa turca segue noticiando o suposto apetite do Fenerbahçe em contratar atletas rubro-negros. De acordo com o portal "Fanatik", o clube europeu está preparando uma proposta de cerca de 15 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões), com direito a bônus e manutenção de um percentual dos direitos para uma possível revenda, para convencer o Rubro-Negro a liberar o atacante Gabigol.

Apesar do esforço dos turcos, o Flamengo não deverá aceitar a proposta. Um dos motivos é que o valor ainda é inferior ao desembolsado pelo clube carioca para tirá-lo da Inter de Milão em 2020. Na ocasião, o Rubro-Negro desembolsou 17 milhões de euros. A operação no total custou aos cofres do clube carioca cerca de R$ 95 milhões.

Além disso, Gabigol, de 25 anos, já deixou claro que só optaria por deixar o Flamengo, caso recebesse uma proposta considerada irrecusável pelas duas partes. O atacante já foi sondado por equipes europeias, mas só aceitaria uma transferência, caso houvesse uma proposta dos principais clubes do mundo. Por mais que Jorge Jesus tenha sido um treinador marcante na vida do artilheiro, o Fenerbahçe não teria esse peso.

No Flamengo, desde 2019, Gabigol já é um dos grandes ídolos da história do clube. Ele entrou em campo em 180 partidas, marcou 117 gols e deu 36 assistências. O atacante já colecionou títulos pelo Rubro-Negro. Os mais importantes foram a Libertadores de 2019 e os Brasileiros de 2019 e 2020.