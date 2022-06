Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 24/06/2022 19:47

Nesta sexta-feira, a "União Rubro-Negra", que apoia o presidente Rodolfo Landim, rebateu as críticas feitas por grupos de sócios sobre as práticas da atual gestão do Flamengo. A informação foi dada primeiramente pelo "ge". Posteriormente, o LANCE! a confirmou.



A União Rubro-Negra afirma que se sentiu na obrigação de se posicionar sobre a carta e destacou que "algumas críticas" são "sem fundamento". O grupo em questão ainda citou os títulos conquistados pelo Flamengo na gestão Landim e diz que o time passa "por uma natural transição". Confira a carta abaixo:

"Carta Aberta

Grupo URN – União Rubro-Negra



O Grupo URN sente-se na obrigação de comentar e se posicionar sobre a Carta divulgada pela oposição, sobre a atual gestão do Clube de Regatas do Flamengo.



Toda e qualquer sugestão para melhorar o Clube, em qualquer dos seus aspectos, deve ser sempre bem-vinda e, democraticamente, levada em consideração.



A nosso ver, embora a intenção possa ter sido boa, o teor de parte da carta não trilhou este caminho. Algumas críticas sem fundamento, incluindo alguns dos assuntos, que sequer são da competência do Conselho Diretor.



A despeito dos signatários serem, em sua esmagadora maioria, personagens opositores na eleição vencida com larga margem de votos e há pouco mais de 6 meses, desconfiamos que a real motivação deste movimento seja externo ao Clube.



Talvez a eleição de outubro, com candidatos que exercem atividade política no Clube, possa ter um peso importante nisso. Somos todos torcedores e não estamos satisfeitos com o desempenho atual do time.



Ao mesmo tempo, temos percebido a clara intenção da Diretoria em resolver os problemas de um elenco que ganhou tudo, mas que, quatro anos depois, passa por uma natural transição.



Isto aconteceu com os principais times que marcaram época e venceram tudo. Os maiores exemplos são o Real Madrid e o Barcelona. Só para lembrar, o nosso excepcional time Campeão do Mundo, levou quatro anos para ser novamente Campeão Brasileiro em 1987.



Nosso VP de Futebol, até o momento, comandou o futebol por quatro anos e fomos Campeões Brasileiro em três; além do título da Libertadores após 38 anos.



O grupo URN presta total apoio à segunda Gestão Landim, lembrando que a primeira, já está na história, em todos os seus aspectos, como uma das mais competentes e vitoriosas da história do Flamengo.



Saudações Rubro-Negras,



URN"