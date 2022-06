Fabricio Bruno não joga desde março pelo Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 25/06/2022 13:51

O Flamengo tem uma novidade na lista de relacionados para o duelo deste sábado (25), às 19h, contra o América-MG, no Maracanã pelo Brasileirão. Fora do time por quase três meses, Fabrício Bruno está de volta. Por outro lado, Diego Alves e Rodrigo Caio ficam fora.



Sem jogar desde 31 de março devido a uma lesão rara no pé esquerdo, Fabrício Bruno passou por cirurgia em 16 de maio para retirar um fragmento ósseo do local. A previsão inicial era de dois meses para retornar aos gramados e, em um mês, já estava treinando no campo. Devido ao pouco tempo de preparação, não há certeza se entrará na partida.

Já Rodrigo Caio será poupado mais uma vez, seguindo o planejamento. E Diego Alves apresentou desgaste e seguirá trabalho de controle de carga. David Luiz está em fase final de recuperação e pode retornar contra o Tolima, na quarta-feira, pela Libertadores.



Neste sábado, o Flamengo utilizará uma equipe mista. O time deve ir a campo com: Santos, Rodinei, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Andreas Pereira e João Gomes; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.