Gabigol fez um gol e perdeu um pênalti na vitória do Flamengo sobre o América-MGGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/06/2022 10:46

Ídolo da torcida, Gabigol viveu uma noite diferente na vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o América-MG, sábado (25) no Maracanã, pelo Brasileirão. Após perder um pênalti quando o duelo ainda estava 1 a 0, gol dele, recebeu vaias da torcida. Ele minimizou a cobrança desperdiçada, a terceira em 35 pelo clube, e comentou sobre a reação dos rubro-negros.



"Estava 1 a 0, gol meu, erro pênalti e sou vaiado. Agora completei o álbum, todas as torcidas do Brasil me vaiaram. Vai acontecer de eu errar. Bati mascado, campo não estava em perfeitas condições ali, a bola saiu mascada. Quando erro, sei que preciso melhorar. Segunda vou treinar e bater mais 500 pênaltis, espero não errar mais, mas vai acontecer, sinto informar", avisou na zona mista do Maracanã após a partida.



Gabigol também se posicionou em relação à denúncia feita pelo Atlético-MG contra ele no STJD. Ele declarou após a partida de ida da Copa do Brasil, no Mineirão, que o adversário conheceria "o que é pressão e o que é inferno". O clube mineiro argumenta que a palavra 'inferno' poderia acirrar os ânimos e criar um clima hostil para o duelo de volta, no dia 13 de julho no Maracanã. O atacante criticou o canto homofóbico dos torcedores do adversário.



"Para bom entendedor, é que a torcida vai comparecer. Tem o jogo psicológico também. Quando o Michael Jordan faz isso, é muito bonito. Quando eu entro, começo a rir, provocar, é ruim. Futebol tem todos os lados. Lá (no Mineirão) eu pegava na bola e me vaiavam, e está tudo bem. Levaram para um lado que parece que vai morrer alguém. Toda hora tem canto homofóbico e ninguém faz nada. Eles vão vir aqui e vão sentir a força do Flamengo, como sentimos a força deles lá", avisou.