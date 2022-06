Marinho comemora o seu segundo gol com a camisa do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/06/2022 21:34 | Atualizado 25/06/2022 21:35

Rio - Nos acréscimos, Marinho marcou o seu segundo gol com a camisa do Flamengo neste sábado, na vitória por 3 a 0 sobre o América-MG, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, visivelmente emocionado, o atacante, de 32 anos, desabafou sobre a falta de oportunidades sob o comando de Paulo Sousa, ex-treinador do Rubro-negro.

"Sei que não tem sido fácil, mas ter a oportunidade de vestir essa camisa é um privilégio. É um choro mais de desabafo do quanto que eu estou aqui trabalhando, me dedicando", afirmou Marinho.

"Vocês acompanharam, na minha estreia eu fiz gol, mas depois as coisas acabaram não acontecendo. Não vou voltar ao que aconteceu lá atrás, mas agora estou voltando a ter oportunidade onde eu jogo, onde sempre joguei e estou no Flamengo hoje porque joguei no Santos daquele lado", completou.



Com a vitória, o Flamengo subiu para a sétima colocação, com 18 pontos, e se afastou da zona de rebaixamento. Na próxima quarta-feira (29) o Rubro-negro vira a chave para a Libertadores, contra o Tolima, às 21h30, no estádio Manuel Murillo Toro, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio sul-americano.