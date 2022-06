Flamengo vence América-MG, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/06/2022 20:54 | Atualizado 25/06/2022 20:56

Rio - Com direito a pênalti desperdiçado por Gabigol, mas com pleno domínio da partida, o Flamengo venceu o América-MG por 3 a 0 na noite deste sábado (25), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão da Série A. Com gols do camisa 9, que abriu o placar, Arrascaeta e Marinho, o Rubro-negro conquistou a segunda vitória das últimas cinco partidas sob o comando do treinador Dorival Júnior nesta temporada. Após o triunfo, o clube carioca subiu para a sétima colocação, com 18 pontos, e se afastou da zona de rebaixamento.

Na próxima quarta-feira (29) o Flamengo vira a chave para a Libertadores, contra o Tolima, às 21h30, no estádio Manuel Murillo Toro, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio sul-americano.



Nos primeiros 20 minutos da etapa inicial, o Flamengo não soube concluir todas as jogadas no último terço do campo, mesmo com a qualidade técnica de Arrascaeta, Gabigol e Pedro. A construção das jogadas ofensivas foi interrompida pela defesa do América-MG, que ficou compacto e decidiu sair apenas nos contra-ataques. Além disso, o Rubro-negro ainda sofreu para recuperar a bola. No entanto, a lentidão da equipe mineira facilitou para o time carioca continuar dominando a partida.



Entre tantas jogadas mal acabadas, o Flamengo encontrou o seu primeiro gol na etapa inicial. Aos 40 minutos, Santos cobrou o tiro de meta, com ligação direta para Pedro pela esquerda. Com apenas dois toques, o centroavante encontrou Gabigol com passe cruzado para o camisa 9, que finalizou na saída do goleiro Matheus Cavichioli e abriu o placar para o Rubro-negro.



No retorno ao segundo tempo, o Flamengo voltou a dominar a partida. Aos oito minutos, o Rubro-negro conseguiu a marcação de um pênalti após Marlon ter cometido falta em Arrascaeta dentro da área. Na cobrança, Gabigol tentou converter, mas bateu para fora e desperdiçou a cobrança para a equipe carioca.

Sem chance para o América-MG, o Flamengo continuou pressionando a defesa do time mineiro até encontrar o segundo gol. Aos 25 minutos, o Rubro-negro ampliou o placar após ter desperdiçado diversas tentativas. No lance, a equipe carioca partiu em contra-ataque com Pedro, o atacante lançou Arrascaeta que finalizou para o fundo do gol. Na reta final, ainda sobrou tempo para Marinho fazer o terceiro gol nos acréscimos, após boa jogada individual para o atacante sacramentar a vitória para os donos da casa, no Maracanã.