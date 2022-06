Bruno Henrique só voltará aos gramados em 2023 - Gilvan de Souza/Flamengo

Bruno Henrique só voltará aos gramados em 2023Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/06/2022 13:49

O Flamengo informou que já foi realizada neste domingo (26) a cirurgia no joelho direito de Bruno Henrique. O procedimento reconstruiu os ligamentos cruzado anterior, colateral lateral e do canto posterolateral. O atacante receberá alta na segunda-feira e ficará uma semana em repouso, para iniciar a fisioterapia no dia 4 de julho.



Os cirurgiões Luiz Antônio Vieira e Diogo Cals, acompanhados pelo gerente de Saúde e Alto Rendimento do Flamengo, Márcio Tannure, foram os responsáveis pela cirurgia no Hospital Copa Star.



Segundo a previsão do Flamengo, Bruno Henrique ficará fora dos gramados de 10 a 12 meses. Ou seja, não atua mais nesta temporada e perderá todo o Campeonato Carioca de 2022, assim como a fase de grupos da Libertadores do ano que vem, caso o Rubro-Negro se classifique.



O atacante se machucou durante a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Cuiabá, em 15 de junho. Sem ele, o Flamengo terá como opção para substituí-lo no ataque: Éverton Cebolinha, além de Vitinho, Marinho, Lázaro e Pedro.