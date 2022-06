Everton Cebolinha deixou o Benfica e acertou com o Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 27/06/2022 11:27

Primeira contratação para o segundo semestre de temporada, Everton Cebolinha se apresentou nesta segunda-feira (27) ao CT do Ninho do Urubu para iniciar os treinamentos pelo Flamengo. O atacante terá três semanas de preparação até poder estrear.

"Estou na área. Primeiro dia de trabalho com o manto sagrado", disse Cebolinha em vídeo postado pelo Flamengo nas redes sociais.

Como a janela de transferências só reabre no dia 18 de julho, Cebolinha já terá condições de estrear dois dias depois, contra o Juventude no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, terá tempo para trabalhar a parte física e se entrosar com os novos companheiros.



"Vou ter um tempo para me preparar. Infelizmente vou sofrer um pouco de ansiedade vendo meus companheiros, mas vou me preparar bem para dar conta do recado quando for solicitado", disse Cebolinha quando à FlaTV quando foi anunciado.



Contratado junto ao Benfica, o atacante de 26 anos não joga desde 30 de abril, quando atuou os 90 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Marítimo, pelo Campeonato Português.



Para trazer Cebolinha de volta ao Brasil, o Flamengo desembolsará 13,5 milhões de euros (cerca de R$ 74 milhões pela cotação atual). Porém, há metas que podem alavancar o valor para 16 milhões de euros (R$ 88,4 milhões).