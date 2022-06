Bruno Henrique, atacante do Flamengo - Marcelo Cortês/C.R. Flamengo

Publicado 27/06/2022 19:49

Rio - Em recuperação após uma cirurgia no joelho direito, o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, revelou, nesta segunda-feira (27), que fará irá fazer lives enquanto não volta aos gramados.

Em publicação numa rede social, o jogador revelou que está tentando se tornar um parceiro oficial da plataforma Twitch. Vale lembrar que o camisa 27 é constantemente visto jogando Counter-Strike: Global Offensive. Além dele, nomes como Willian Arão, Everton Ribeiro, Nenê, Gabriel Batista, Neymar, Gabriel Jesus e muitos outros costumam jogar constantemente o FPS da Valve.

Alô @TwitchBR aceita aí meu pedido de candidatura enviado pic.twitter.com/LK9woAdJ1B — brunohenrique (@Brunohenrique) June 27, 2022

Vale lembrar que Bruno Henrique sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho direito durante o confronto com o Cuiabá, no dia 15 de junho. Segundo nota oficial do Flamengo, o atacante deverá ficar longe dos gramados por um período entre 10 a 12 meses.