Dorival Junior no treino do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/06/2022 14:54 | Atualizado 27/06/2022 16:19

Rio - O Flamengo terá ao menos oito baixas por causa da Covid-19 para a partida contra o Tolima, na próxima quarta-feira (29), pela Libertadores. Os goleiros Diego Alves, Matheus Cunha e Kauã Santos, os volantes Willian Arão e Daniel Cabral, o meia Matheus França e os zagueiros Fabrício Bruno e Rodrigo Caio testaram positivo para a doença e não viajarão à Colômbia.

O goleiro Kauã e o meio-campista Matheus França chegaram a embarcar junto com a delegação para a partida, mas também testaram positivo e tiveram que deixar a aeronave. Com o teste positivo de Arão, o Flamengo só terá dois volantes à disposição: Andreas Pereira e Thiago Maia. Vale lembrar que João Gomes tomou o terceiro cartão amarelo no duelo com a Universidad Católica e está suspenso.

Esta não é a primeira vez que Diego Alves e Willian Arão testam positivo para a Covid-19. Em setembro de 2020, o goleiro e o volante acabaram ficando de fora de diversas partidas, durante o maior surto por conta do novo coronavírus que o Rubro-Negro passou. Inclusive, por conta do afastamento do camisa 1, o então técnico Domènec Torrent deu a oportunidade para Hugo Souza atuar pela equipe profissional pela primeira vez.

Já Fabrício Bruno testou positivo para a Covid-19 em janeiro de 2021, quando ainda defendia o Red Bull Bragantino, e teve que desfalcar a equipe de Maurício Barbieri.