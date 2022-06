John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/06/2022 18:25

Andreas vai deixar o Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo Rio - Dois clubes que possuem John Textor como acionista majoritário entraram na briga pelo meia Andreas Pereira. De acordo com o portal "Goal", Lyon e Crystal Palace mostraram interesse pelo meia do Manchester United, que está emprestado ao Flamengo até a próxima quinta-feira.

O Lyon só pretende avançar na negociação caso venda o meia Lucas Paquetá. Já o Crystal Palace fez uma consulta ao United, mas não passou disso.

Apesar do interesse das equipes, a tendência é que Andreas se transfira para o Fulham. O time inglês fez uma proposta de 9 milhões de libras (R$ 57,8 milhões) e mais 2 milhões de libras (R$ 12,8 milhões) com metas. O camisa 18 deve se despedir do Flamengo nesta quarta-feira, contra o Tolima, na Colômbia.